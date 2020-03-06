Девушка из Иванова озадачила президента

Девушка из Иванова призналась Владимиру Путину в любви, другая предложила жениться на ней. Это произошло у входа в детскую поликлинику №6, когда президент общался с горожанами. Фраза несколько озадачила главу государства, отмечает агентство РИА Новости, он коротко пообщался с женщиной, после чего она поблагодарила его.

Позднее, на встрече с представителями общественности, Путин напомнил, что Иваново часто называют "городом невест". И ему тоже предложили жениться. Девушка, которая это сделала, станет известна на всю страну, считает президент.

Во время общения у поликлиники несколько горожан обратились к президенту за помощью. В частности, один из них попросил решить вопрос с отоплением. Владимир Путин узнал у мужчины адрес дома, после чего предложил отдельно подойти к губернатору с этим вопросом.

Также во время визита в Иваново Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта:

"В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех​​​. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять. И я смотрю, цветы раскупаются очень активно, просто нарасхват. Тем более что сам праздник будет в выходные, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег поздравляют. И я тоже к этому присоединяюсь", — заявил президент.

Помимо прочего, российский лидер рассказал, что количество детей в Иваново увеличилось на 18%. Это очень хороший показатель, отметил Путин.