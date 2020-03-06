Процедуру получения пособия на детей от трех до семи лет упростят

Указ, упрощающий процедуру получения пособия на детей от трех до семи лет, в ближайшее время подпишет президент России Владимир Путин. С просьбой об упрощении процедуры к главе государства обратилась жительница Иванова. Она предложила, чтобы в идеале надо было бы делать так, чтобы для получения пособий достаточно было бы только заявления.

Путин с ней на встрече с представителями общественности Ивановской области согласился. Он подчеркнул, что надо добиться того, чтобы все технические процедуры были не обременительными.

"Сейчас как раз готовится указ президента, и ваш покорный слуга должен будет подписать его в самое ближайшее время", — заявил Владимир Путин в прямом эфире телеканала "Россия 24", который вел прямую трансляцию со встречи.

Путин продолжил, что после написания заявления все должно идти в электронном виде. Заявления на оформление пособий на детей в возрасте от трех до семи лет будут приниматься с 1 июля, заверил российский президент. При этом выплаты будут пересчитаны, начислены и произведены задним числом с 1 января 2020 года.

Ранее Путин осмотрел ивановскую детскую поликлинику.