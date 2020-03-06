  • USD
    66.1854
  • EUR
    73.6842
  • IMOEX
    2719.83
  • RTSI
    1255.76
  • DJA
    8575.61
  • NASDAQ
    8738.6
  • BRENT
    48.05
  • ГАЗПРОМ
    188.79
  • Газпрнефть
    380.6
  • Роснефть
    396.45
  • АЛРОСА
    69.25
  • Сбербанк
    220.58
6 марта 202017:01

Сколько готовы потратить мужчины на подарок к 8 марта?

Фото: pixabay.com

Около 31% опрошенных заявили о готовности потратить на подарок жене или девушке к 8 марта сумму в пределах 1-3 тысяч руб. А 8% опрошенных "не состоят в отношениях", поэтому ничего тратить не будут, следует из опроса сервиса Rate&Goods, имеющегося в распоряжении Вести.RU.

Молодые люди (18-24 лет) чаще всего готовы потратить на подарок не более 500 руб. Среди мужчин 45 лет и выше доля готовых потратить на подарок жене или возлюбленной больше 10 тысяч руб.

На подарок маме 26% опрошенных готовы потратить 500-1000 руб., а 25% —1-3 тысячи руб. 15% участников опроса не планируют поздравлять маму.

Из опрошенных возрастом 18-24 лет только 23% готовы потратить на подарок маме не более 500 руб. Среди мужчин постарше эта доля составляет 13-14%.

Тещу мало кто собирается поздравлять — абсолютное большинство из опрошенных (35%) не собираются делать это. Из тех опрошенных, которые поздравят тещ, 33% готовы потратить на подарок 500-1000 руб., а 30% — не более 500 руб.

Молодые люди в возрасте 18-30 лет меньше всего хотят потратиться на тещу – 70% из них не готовы потратить больше 1 тысячи руб. Те, кто старше 30 лет, готовы потратить на тещу 1-3 тысячи руб.

В опросе Rate&Goods приняли участие больше 40 тысяч пользователей сервиса из 10 городов России. Сервисом пользуется около миллиона человек в месяц. Суммарное количество пользователей приложения — 5,5 миллиона в России, Украине и странах СНГ.

Сейчас

17:14

Путин уточнил, чего он боится и не хочет делать

16:21

Процедуру получения пособия на детей от трех до семи лет упростят

16:18

Девушка из Иванова озадачила президента

15:56

Список стран с коронавирусом пополнился Перу

15:46

Русский стал единственным государственным языком ДНР

15:01

Путин осмотрел ивановскую детскую поликлинику

14:47

Похититель найденной в диване восьмилетней девочки рассказал о преступлении

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Девушка из Иванова озадачила президента

Девушка из Иванова озадачила президента

42 минуты назад
Процедуру получения пособия на детей от трех до семи лет упростят

Процедуру получения пособия на детей от трех до семи лет упростят

54 минуты назад
В Москве установлены контакты пятерых заболевших коронавирусом

В Москве установлены контакты пятерых заболевших коронавирусом

11 минут назад
Найденный мертвым украинский шахматист получал угрозы за то, что сыграл за Россию

Найденный мертвым украинский шахматист получал угрозы за то, что сыграл за Россию

1 час назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

1 час назад
После встречи с Путиным Эрдоган высказался по противостоянию в Сирии и С-400

После встречи с Путиным Эрдоган высказался по противостоянию в Сирии и С-400

2 часа назад
Похититель найденной в диване восьмилетней девочки рассказал о преступлении. Видео

Похититель найденной в диване восьмилетней девочки рассказал о преступлении. Видео

2 часа назад
На Параде Победы в Москве впервые покажут "Прорыв"

На Параде Победы в Москве впервые покажут "Прорыв"

1 час назад
СБУ открестилась от Сугерея, сообщившего о Гиви и "известной блондинке"

СБУ открестилась от Сугерея, сообщившего о Гиви и "известной блондинке"

40 минут назад
Посольство США в Тунисе атаковали два смертника

Посольство США в Тунисе атаковали два смертника

1 час назад
"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

6 часов назад
Убийца пенсионеров получил смертный приговор

Убийца пенсионеров получил смертный приговор

1 час назад
Сколько готовы потратить мужчины на подарок к 8 марта?

Сколько готовы потратить мужчины на подарок к 8 марта?

31 минута назад
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

5 часов назад
Эксклюзивное интервью президента Сирии Башара Асада

Эксклюзивное интервью президента Сирии Башара Асада

19 часов назад
87
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

23 часа назад
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
В Челябинске нашли пропавшего отца двоих детей

В Челябинске нашли пропавшего отца двоих детей

19 минут назад
Во имя экологии: червей, поедающих пчелиный воск, накормили полиэтиленовыми пакетами

Во имя экологии: червей, поедающих пчелиный воск, накормили полиэтиленовыми пакетами

20 минут назад
Вино вместо воды: в итальянской деревне из кранов потекло шампанское

Вино вместо воды: в итальянской деревне из кранов потекло шампанское

27 минут назад
Российские кроссоверы Renault научились обновляться "по воздуху"

Российские кроссоверы Renault научились обновляться "по воздуху"

29 минут назад
Xiaomi готовит TWS-наушники с футляром для беспроводной зарядки

Xiaomi готовит TWS-наушники с футляром для беспроводной зарядки

33 минуты назад
Ким Кардашьян не смогла спасти от казни Натаниэля Вудса

Ким Кардашьян не смогла спасти от казни Натаниэля Вудса

43 минуты назад
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

50 минут назад
Мать-и-мачеха расцвела в парках Москвы к 8 марта

Мать-и-мачеха расцвела в парках Москвы к 8 марта

57 минут назад
Обозреватель CNBC предложил заразить всех американцев коронавирусом

Обозреватель CNBC предложил заразить всех американцев коронавирусом

1 час назад
В Пензенской области мужчина убил таксиста отверткой и сжег его тело в машине

В Пензенской области мужчина убил таксиста отверткой и сжег его тело в машине

1 час назад
Елизавета II пообещала принять принца Гарри обратно в семью, если он захочет вернуться

Елизавета II пообещала принять принца Гарри обратно в семью, если он захочет вернуться

1 час назад
Русский стал единственным государственным языком ДНР

Русский стал единственным государственным языком ДНР

1 час назад
Список стран с коронавирусом пополнился Перу

Список стран с коронавирусом пополнился Перу

1 час назад
Новое исследование ученых: коронавирус опасен для детей

Новое исследование ученых: коронавирус опасен для детей

1 час назад
В России изменили процедуру прохождения техосмотра

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

1 час назад
Депутат ехала на похороны и попала в смертельное ДТП. Видео

Депутат ехала на похороны и попала в смертельное ДТП. Видео

1 час назад
Инопланетяне могут использовать сверхновые для запуска межзвёздных кораблей

Инопланетяне могут использовать сверхновые для запуска межзвёздных кораблей

1 час назад
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

1 час назад
"Спартак" официально подал жалобу на судей матча с ЦСКА

"Спартак" официально подал жалобу на судей матча с ЦСКА

1 час назад
Симон Осиашвили: шлягеры на все времени и трагедия жизни

Симон Осиашвили: шлягеры на все времени и трагедия жизни

1 час назад
Редкие органические молекулы на Марсе скорее образованы жизнью, чем чем-либо иным

Редкие органические молекулы на Марсе скорее образованы жизнью, чем чем-либо иным

2 часа назад
Российские рубль и акции дешевеют из-за паники на нефтерынке

Российские рубль и акции дешевеют из-за паники на нефтерынке

2 часа назад
На Украине начали собирать российские автомобили Lada

На Украине начали собирать российские автомобили Lada

3 часа назад
Историю любви Шапокляк и почтальона Печкина воплотили в работе фотографа

Историю любви Шапокляк и почтальона Печкина воплотили в работе фотографа

3 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

4 часа назад
Погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз

Погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз

5 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку