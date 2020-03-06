Сколько готовы потратить мужчины на подарок к 8 марта?

Около 31% опрошенных заявили о готовности потратить на подарок жене или девушке к 8 марта сумму в пределах 1-3 тысяч руб. А 8% опрошенных "не состоят в отношениях", поэтому ничего тратить не будут, следует из опроса сервиса Rate&Goods, имеющегося в распоряжении Вести.RU.

Молодые люди (18-24 лет) чаще всего готовы потратить на подарок не более 500 руб. Среди мужчин 45 лет и выше доля готовых потратить на подарок жене или возлюбленной больше 10 тысяч руб.

На подарок маме 26% опрошенных готовы потратить 500-1000 руб., а 25% —1-3 тысячи руб. 15% участников опроса не планируют поздравлять маму.

Из опрошенных возрастом 18-24 лет только 23% готовы потратить на подарок маме не более 500 руб. Среди мужчин постарше эта доля составляет 13-14%.

Тещу мало кто собирается поздравлять — абсолютное большинство из опрошенных (35%) не собираются делать это. Из тех опрошенных, которые поздравят тещ, 33% готовы потратить на подарок 500-1000 руб., а 30% — не более 500 руб.

Молодые люди в возрасте 18-30 лет меньше всего хотят потратиться на тещу – 70% из них не готовы потратить больше 1 тысячи руб. Те, кто старше 30 лет, готовы потратить на тещу 1-3 тысячи руб.

В опросе Rate&Goods приняли участие больше 40 тысяч пользователей сервиса из 10 городов России. Сервисом пользуется около миллиона человек в месяц. Суммарное количество пользователей приложения — 5,5 миллиона в России, Украине и странах СНГ.