В Пензенской области мужчина убил таксиста отверткой и сжег его тело в машине

В Пензенской области задержан подозреваемый в убийстве таксиста, совершенного вечером в минувший четверг, 5 марта.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, на улице Лебедева в поселке Исса был обнаружен автомобиль "Лада Гранта", в салоне которого находилось обгоревшее тело водителя.

Погибшим оказался 61-летний мужчина, подрабатывавший частным извозом. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что его предполагаемым убийцей является житель поселка Мокшан 1991 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый повздорил с автомобилистом и нанес ему удар отверткой в грудь. Орудие убийство преступник нашел в салоне машины, принадлежавшей его жертве.

После этого злоумышленник поджег "Ладу" и скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.