СБУ открестилась от Сугерея, сообщившего о Гиви и "известной блондинке"

Служба безопасности Украины опровергла информации о том, что рассказавший украинским СМИ про спецоперацию СБУ в Донецке о ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (также известного как Гиви) Олег Сугерей когда-либо являлся ее сотрудником.

Об этом говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

Гиви был убит в Донецке 8 февраля 2017 года. Тогда же следственные органы ДНР заявили, что комбат "Сомали" погиб в результате операции украинских спецслужб.

6 марта украинское издание "Цензор.НЕТ" опубликовало информацию о том, Михаил Толстых был убит в результате спецоперации СБУ. В публикации давалась ссылка на экс-сотрудника этого ведомства Олега Сугерея.

Он сообщил, что спецоперация готовилась два года, в окружение Гиви проникла девушка-агент — "известная блондинка", которой удалось заложить взрывчатку. Она сработала, когда утром комбат пришел на работу.

Сам Сугерей в составе группы украинских диверсантов был задержан правоохранителями ДНР в августе 2017 года, сообщает ТАСС.

Он был опознан как военнослужащий 8-го полка сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины.

В декабре 2017-го Сугерей был возвращен на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса.

В 2019 году экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что организацией убийства Гиви занимались сотрудники контрразведки СБУ и Сил спецопераций украинской армии.