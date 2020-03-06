Ким Кардашьян не смогла спасти от казни Натаниэля Вудса

В США казнили 42-летнего Натаниэля Вудса, которого признали виновным в убийстве трех полицейских. На сторону мужчины встали многие знаменитости и правозащитники, но это не смогло спасти осужденного от смерти.

Вудса казнили 5 марта около 21:00 по местному времени. Губернатор штата Алабама Кей Айви отказал мужчине в помиловании.

За Натаниэля Вудса заступались многие знаменитости, в числе которых Ким Кардашьян. На своей странице в Twitter модель написала, что казнь мужчины — это трагический пример несправедливости в системе. По ее словам, Вудс умер за преступление, которое не совершал.

По данным следствия, казненный мужчина и его сосед занимались торговлей наркотиков. Якобы второй первым открыл огонь по полицейским, целившимся в него из пистолета. Натаниэль Вудс сбежал после первого выстрела. Обвинение сочло, что именно он является инициатором засады и убийства правоохранителей. Инцидент произошел в 2004 году. Соседа Вудса также приговорили к смерти, но дата исполнения приговора пока неизвестна, сообщает CNN.

Это уже не первый случай, когда Ким Кардашьян пыталась вступиться за осужденных. Например, в 2018 году после ее просьбы президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок 63-летней женщине Элис Джонсон, которую осудили пожизненно за хранение наркотиков.

Смертная казнь вернулась в Америку в июне 2019 года. При этом власти штатов самостоятельно решали, применять такое наказание к каким-либо осужденным или нет.