США обвинили Китай в сокрытии информации о начале эпидемии коронавируса

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Китай в том, что он не смог предупредить вспышку коронавируса, передает CNBC.

Помпео отметил, что действия властей КНР только остановили усилия по профилактике заболевания.

"Информация, которую мы получили в начале этой штуки (вспышки заболевания), не была идеальной и привела нас к тому моменту, когда большая часть проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, поставила нас в тупик", — сказал Помпео.

По его словам, врачи-инфекционисты США работают по-другому, они работают прозрачно и открыто, поэтому должен иметь место обмен информацией.

Помпео сказал, что оказалось "невероятно разочаровывающим" работать с китайским правительством над получением данных о коронавирусе, "который в конечном итоге станет решением как для получения вакцины, так и для снижения этого риска".

Количество зараженных коронавирусом увеличилось до более чем 95 тысяч человек с более чем 3200 смертельными исходами. Подавляющее большинство случаев заражения по-прежнему отмечается в Китае, где вирус возник в декабре.

Число погибших от коронавируса в США возросло до 12, причем по всей стране зарегистрировано более 225 случаев заболевания. Наибольшее количество заболевших отмечалось в штатах Калифорния и Вашингтон.