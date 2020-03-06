В Новосибирске пьяный автомойщик угнал Porsche Cayenne и поехал в Обь

В Новосибирске произошла очередная история с любителем прокатиться на дорогой "тачке". В областном центре хозяин немецкой иномарки Porsche Cayenne пригнал ее на автомойку, расположенную в Октябрьском районе города, передает ГТРК "Новосибирск".

За то время, пока 33-летний владелец машины ждал окончания клининговых работ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 23-летний сотрудник сервиса решил прокатиться на премиальном автомобиле.



В итоге он был задержан в городе Обь и доставлен в отдел полиции в Новосибирске. Как сообщили правоохранители, задержанный является уроженцем села Ленинское. Он рассказал о том, что хотел воспользоваться иномаркой пока законный хозяин отсутствовал.



"Против него возбудили уголовное дело статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Фигуранту назначено наказание в виде подписки о невыезде. Транспортное средство вернули законному владельцу. Расследование дела еще продолжается, отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.