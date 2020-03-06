В Москве установлены контакты пятерых заболевших коронавирусом

Врачи вычислили людей, которые общались с москвичами, зараженными коронавирусом COVID-19. Все они взяты под наблюдение. У троих обнаружены признаки ОРВИ: их отправили в больницу. Остальным рекомендовано оставаться в домашнем карантине, а двое размещены в обсервационном центре, сообщает агентство ТАСС.

На данный момент в Москве зарегистрированы пятеро инфицированных. У четверых заболевание протекает в легкой форме. Состояние последнего оценивается как средней тяжести. За ним следит высококвалифицированная бригада врачей.



Московский департамент образования запретил появляться в учебных заведениях всех преподавателей, школьников и студентов, который вернулись из "неблагополучных" стран. В этот список входят, например, Китай, Корея, Иран, Италия, Франция и Германия. Срок карантина – 14 дней.

По последней информации, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Свыше 3 тысяч человек погибли, 56 тысяч выздоровели.