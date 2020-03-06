Xiaomi готовит TWS-наушники с футляром для беспроводной зарядки

В Xiaomi заняты разработкой нового поколения беспроводных наушников. Соответствующее устройство, True Wireless Earphones 2S, прошло регистрацию в Wireless Power Consortium (WPC) - в одной из крупнейших организаций-разработчиков стандартов беспроводной зарядки.

Судя по базе данных WPC, новым "ушам" Xiaomi был присвоен модельный номер TWSEJO5WM. Эта модель и зарядный кейс выглядят в точности как True Wireless Bluetooth Headset 2, однако максимальная мощность зарядки равна 2,5 Вт.

Как отмечает Gizchina, недавно представленный флагман Mi 10 поддерживает беспроводную реверсивную зарядку по стандарту Qi, мощность которой достигает 10 Вт. Это означает, что будущие наушники Xiaomi смогут подзаряжаться от смартфона.

Другой информации об устройстве нет. Однако регистрация в WPC позволяет предположить, что новинка может быть представлена уже очень скоро.

Ранее на этой неделе игровое подразделение Xiaomi - Black Shark - представило новое поколение геймерского смартфона, который неизменно оказывается в списке самых высокопроизводительных устройств по версии AnTuTu. Аппарат Black Shark 3 Pro получил Snapdragon 865 - последний и самый продвинутый чипсет Qualcomm, огромный экран с низким временем отклика, а также 65-ваттную зарядку.