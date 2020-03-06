Путин рассказал о случае с нераскрывшимся парашютом

На Ивановском парашютном заводе "Полет" Путин познакомился с перспективными разработками предприятия для сил специального назначения. Он вспомнил собственный опыт прыжков с парашютом. В то время никаких страховочных систем, которые сегодня разрабатывает "Полет", не было. Президент России вспомнил, как у него проходила тренировка по складыванию парашюта, когда старший офицер проверял каждое движение инструктируемых.

А также Владимир Путин рассказал, как у его коллеги при тренировочном прыжке парашют не раскрылся, сообщает "Интерфакс". Это был первый прыжок этого сотрудника спецслужб. Путин заметил, что его коллега слишком долго не раскрывает купол парашюта. Оказалось, что просто парашют не раскрылся. Коллега Путина все сделал правильно и остался жив. Но все действия, связанные с парашютами, требуют строжайшей четкости, подчеркнул президент России.

Гендиректор "Полета" Юлия Портнова отметила, что раз Путин знает, как обращаться с оборудованием для прыжков, то он сможет очень быстро восстановить эти навыки. Особое внимание президента обратили внимание на страховочный электронный прибор. Он позволяет обеспечить безопасное десантирование не способного управлять парашютом человека, например, раненого. Прибор автоматически раскроет парашютный купол на безопасной высоте. Эти приборы используются в армиях стран НАТО, но в России до сих пор не применялись.

В конструкторском бюро завода Путину показали модели парашютов, которые либо уже испытываются, либо вскоре поступят на испытания в Минобороны России. Главе российского государства показали полный комплект для десантирования спецназа, включающий кислородное оборудование для прыжков с высоты от 4 до 8 тысяч метров, системы для выполнения тандемных прыжков. Последние дают возможность совершать прыжки в одной связке парашютисту и, например, военврач или служебной собаке. В течение 2020 года военное ведомство должно дать оценку испытаний этого комплекта.

На испытания в войска в 2021 году должна поступить новая разработка завода "Полет" — автоматизированная парашютная система доставки грузов с помощью навигатора. Она способна самостоятельно с точностью до 100 метров приземлять груз весом до полутонны.

В "Полете" подчеркнули, что все продемонстрированные главе государства новые разработки выполнены самим предприятием инициативно и на собственные средства. Президент прошел по цехам предприятия и досконально познакомился со всем процессом производства парашютов и парашютного обмундирования. Он восхитился увиденным, отметив, что во время его тренировочных прыжков ничего подобного еще не было.

В ноябре 2019 года в Иваново был открыт памятник изобретателю парашюта Глебу Котельникову. Открывать монумент приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.