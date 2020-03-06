В Челябинске нашли пропавшего отца двоих детей

30-летний Семен Тютюев, потерявшийся в Челябинске, найден. Об этом рассказала супруга мужчины на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Юлия Тютюева не стала рассказывать подробности обнаружения мужа. По ее словам, Семен найден живым и здоровым.

Отец двоих детей пропал поздним вечером пятницы, 21 февраля. Мужчина приехал в торговый центр "Лента" за детской смесью, после чего, выйдя из магазина, сел в машину к незнакомцу и уехал в неизвестном направлении.