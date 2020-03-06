Эксперт не нашел экстремизма в посте Водонаевой про "рожающее быдло"

Эксперт не нашел экстремизма в скандальной записи телеведущей Алены Водонаевой в соцсети. Об этом экс-участница реалити-шоу сообщила в Instagram. Она опубликовала заключение проведенного исследования.

Пост Водонаевой, касающийся демографических вопросов, изучал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий. По его мнению, некоторые сочли эту запись "экстремистской", поскольку "общество не до конца точно и правильно понимает, что же такое экстремизм".

"У нас сегодня очень часто под понятие "экстремизм" пытаются подвести любое событие, которое кому-то не нравится или кого-то не устраивает", – отметил Осадчий.

Он подчеркнул, что на самом деле у этого понятия есть четкое определение: это конкретное правонарушение, связанное с враждой или иными негативными действиями в отношении человека по мотивам принадлежности к какой-то устойчивой группе – национальной, религиозной, социальной.

Эксперт заключил, что выражения такой вражды в записи Водонаевой нет, как нет и "лингвистических признаков унижения человеческого достоинства". В ее посте вообще не говорится о каких-либо группах людей, добавил он. Как полагает специалист, в своей записи Водонаева лишь выражает личное отношение к решению людей, решивших рожать детей несмотря на отсутствие материальных возможностей.

Скандальный пост Водонаева написала в феврале, после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, он предлагал продлить программу материнского капитала. Телеведущая выразила мнение, что "материнский капитал должен быть приятным бонусом для нормальных семей, а не для людей с пониженной социальной ответственностью". По ее мнению, рожать по несколько детей будет "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".

Эта запись вызвала большой общественный резонанс и бурное обсуждение в российском парламенте. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин даже предложил оштрафовать Водонаеву. 13 февраля ее опросили полицейские.