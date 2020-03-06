Российские кроссоверы Renault научились обновляться "по воздуху"

Компания заявляет о своем первенстве на российском рынке в вопросе применения автоматического обновления: для модернизации софта мультимедийной системы Easy Link больше не надо ездить к дилеру. Первой прошивку обновят на Renault Arkana.

Загрузка нового программного обеспечения происходит в фоновом режиме и не влияет на работу бортового мультимедиа. Однако, когда система обнаружит наличие обновлений, она предложит водителю установить их во время стоянки и завершит процесс самостоятельно, даже если водителя нет в салоне.

В Renault подчеркнули, что возможность обновить прошивку "по воздуху" уже появилась у 1 500 владельцев кросс-купе Arkana. В ближайшее время ее распространят на всех обладателей вседорожника, а позже - и на прочие "Рено" с мультимедийной системой Easy Link.

Обновление прошивки, распространяемое фирмой сейчас, должно повысить быстродействие системы и сделать Bluetooth-соединения более стабильными.

Принято считать, что первыми в автомобильной индустрии возможность апгрейда софта без проводных подключений получили электромобили фирмы Tesla. Между тем, в январе об апдейте мультимедиа объявил российский офис Lexus: некоторые модели 2017-2019 годов выпуска снабдят функциями Apple CarPlay и Android Auto. Но сделать это можно будет в отличие от Renault только по проводам и у дилера.