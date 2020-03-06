Алиссон повредил бедро и не сыграет с "Атлетико"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер получил травму бедра. Скорее всего, бразилец пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Алиссон получил травму на тренировке. Насколько серьезно повреждение – пока неизвестно. Однако в ближайших матчах с "Борнмутом" и "Атлетико" "красным" не приходится рассчитывать на своего основного вратаря.

В последних матчах "Ливерпуль" преследуют неудачи. "Красные" проиграли три из четырех встреч. В том числе м первый матч с "Атлетико" 0:1.