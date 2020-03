Вино вместо воды: в итальянской деревне из кранов потекло шампанское

Жители деревни Сеттекани с удивлением обнаружили, что из их водопроводных кранов потекло шампанское.

Выяснилось, что причиной явления оказался не праздник, а авария на местной винодельне — поврежденный клапан стал причиной попадания вина в систему водоснабжения.

