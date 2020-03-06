Стоматолог для леопарда: Олимпии удалили сломанный клык

Редкую операцию провели врачи-ветеринары Центра восстановления леопардов на Кавказе. Как передают "Вести Сочи", хищнику женского пола по имени Олимпия удалили зуб.

Как рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка, между хищниками возник конфликт. В итоге самке ампутировали лапу, которая серьезно пострадала во время драки. Кроме того, оказалось, что у Олимпии сломано несколько зубов. По всей вероятности, это произошло, когда она во время борьбы кусала металлические прутья решетки в клетке.

Для лечения пострадавшей из столицы в центр прибыли главный ветеринарный врач зоопарка Михаил Альшинецкий и его коллега Наталья Корнилова, главный ветврач клиники "Раденис". Им удалось быстро провести все необходимые процедуры: один клык вылечить, другой удалить. Следующий этап лечения зубов запланирован на май, сообщили в пресс-службе нацпарка.