Во имя экологии: червей, поедающих пчелиный воск, накормили полиэтиленовыми пакетами

Личинки большой восковой моли, известные как восковые черви, являются большой проблемой для пчеловодства. Они питаются восковыми сотами, повреждая не только их, но и запасы мёда, утеплительный материал ульев и расплод.

Однако учёные полагают, что прожорливые вредители могут принести пользу экологии.

В 2017 году выяснилось, что восковые черви способны переваривать полиэтилен, производя этиленгликоль в качестве побочного продукта.

Но для того чтобы разработать новые эффективные стратегии борьбы с пластиковыми отходами, учёным важно было понять, как именно черви их утилизируют.

Этим занялась команда из Университета Брандона в Канаде, и теперь учёные представили свои любопытные выводы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В ходе экспериментов специалисты посадили червей на "пластиковую монодиету": единственной пищей для них стал полиэтилен.

По сообщению учёных, аппетит у червей был прекрасный: менее чем за неделю 60 особей съели фрагмент пластикового пакета площадью более 30 квадратных сантиметров.

"Мы также провели несколько испытаний с другими видами пластика, и, похоже, полиэтилен — не единственный материал, который мы можем им скормить", — рассказал IFLScience соавтор исследования Кристоф Лемуан (Christophe LeMoine).

Затем команда сравнивала состав кишечных бактерий червей, питавшихся пластиком, а также их собратьев, которые поедали привычный пчелиный воск, либо голодали.

Учёные заметили, что со временем у червей, которых кормили полиэтиленом, стало больше бактерий в кишечнике, чем у червей из двух других групп.

Таким образом, подтвердилось предположение о том, что именно кишечные бактерии помогают восковым червям переваривать полиэтилен. И, похоже, они ещё и лучше размножаются в такой среде.

На следующем этапе исследователи выделили кишечные бактерии восковых червей и целый год кормили их пластиком. Это помогло команде понять, какие конкретно микроорганизмы участвуют в процессе разрушения полимерного материала.

Авторы работы также отмечают, что бактерии сами по себе разлагают пластик довольно медленно. А вот в тандеме с прожорливыми червями утилизация полимерных отходов идёт гораздо быстрее.

"Когда мы обрабатывали червей антибиотиками для уменьшения числа кишечных бактерий, они уже не могли так просто переваривать пластик. Таким образом, кажется, что между бактериями и их хозяевами существует синергия (усиливающий эффект взаимодействия — прим.ред.), которая ускоряет деградацию пластика", — пояснил Лемуан.

В дальнейшем учёные хотят выяснить, возможно ли как-то максимизировать способность этого союза уничтожать отходы.

"Проблема пластикового загрязнения слишком велика, чтобы решить её с помощью одних лишь червей. Но если мы сможем лучше понять, как бактерии работают совместно с червями и какие условия заставляют их процветать, эти данные можно будет использовать для разработки более совершенных инструментов для удаления пластмасс и микропластика из окружающей среды", — заключил соавтор исследования Бриан Кассоне (Bryan Cassone).

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о червях, пожирающих пенополистирол.