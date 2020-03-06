Невнимательный водитель угодил под поезд на переезде в Лос-Анджелесе. Видео

Появилось видео аварии с участием поезда и легкового автомобиля, столкнувшихся в Лос-Анджелесе в минувший вторник, 3 марта.

Водитель BMW умудрился не заметить состав Metro Blue Line, опущенный шлагбаум, а также – звуковую и световую сигнализацию.

Легковушка заехала на переезд и получила мощный удар от вагона легкого метро.

Как сообщил представитель местной полиции, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, оказался очень везучим и отделался легкими травмами, оказавшись единственным пострадавшим в результате ДТП.