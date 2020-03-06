Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить. По словам парламентария, многие его коллеги получили по наследству землю или жилье в странах СНГ. Почему они должны от нее отказываться?

Если любая зарубежная недвижимость чиновника внесена в официальную декларацию, считает Крашенинников, нет необходимости ее запрещать. Вот если она не задекларирована – это другой вопрос.

Помимо прочего, отмечает депутат, сейчас многие бизнесмены среднего уровня бояться идти в местные парламенты. Получается, такая поправка просто отсекает людей, которые могли бы защищать свои интересы и одновременно вкладываться в экономику.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Среди них есть пункт, который запрещает чиновникам иметь недвижимость за рубежом.