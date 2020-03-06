Владимир Зеленский поймал нового министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу практически на границе. Кулебы признался, что два месяца назад был на границе с Крымом и одной ногой даже уже сделал шаг за нее.

Дмитрий Кулебы признался, что вопрос Крымского полуострова станет одним из приоритетов его работы как министра иностранных дел. Он намерен разработать программу по возвращению Крыма и сделать много "действенных шагов для деоккупации полуострова", сообщает РИА Новости. 26 февраля в Киеве даже учредили специальный праздник – День сопротивления Крыма российской оккупации.

Ранее Кулеба Уже заявлял о плане о подхвате Крыма из "слабеющих рук России". Этот план, якобы, состоит из 12 пунктов. На конференции по безопасности в Мюнхене Киев уже представил стратегию для мира в Донбассе. Новый глава украинского МИД предложил сделать идею возвращения Крыма – национальной идеей украинской нации.

Крымский полуостров и Севастополь вернулись спустя 60 лет в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Киев после этого считает Крым совей, но "временно оккупированной территорией". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопросы Крыма закрыт окончательно: жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, проголосовав за воссоединение с Россией в полном соответствие с между народным правом и Уставом Организации Объединенных Наций.

Киев перекрыл поставки воды и электроэнергии в Крым после 2014 года. С тех пор был построен энергетический мост, связавший Тамань и Крымский полуостров, а затем введены в строй автомобильный и железнодорожный отрезки Крымского моста.

Украина действительно может воссоединиться с Крымским полуостровом, но только если сама войдет в состав России, предложил Киеву российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.