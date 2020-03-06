Мишустин и премьер-министр Белоруссии Румас обсудили по телефону вопросы сотрудничества

Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих контактов.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе", — сообщает пресс-служба правительства России.

Мишустин и Румас договорились провести рабочую встречу в ближайшее время. Телефонный разговор состоялся по предложению российской стороны.

Стороны обсудили подготовку к проведению заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 10 апреля в Минске, а также цифровую повестку ЕАЭС, которая направлена на ускорение роста экономики и улучшение качества жизни граждан.