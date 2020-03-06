В Великом Новгороде мужчина выжил, попав под поезд. Видео

В Сети появились кары инцидента, произошедшего днем в пятницу, 6 марта, в районе станции Менделеевская в Великом Новгороде.

На записи видно, как мужчина попытался пересечь железнодорожные пути и по какой-то причине не заметил приближающийся рельсовый автобус.

Машинист пытался привлечь внимание человека и просигналил, но его усилия не увенчались успехом и поезд сбил человека.

Как сообщают местные СМИ, 46-летний пострадавший выжил. Он получил переломы рук и ног и был госпитализирован.