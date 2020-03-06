6 марта 202018:14

"Девчата" и "Красотка": россияне назвали список "женских" фильмов

Кинопоиск

Праздничные дни — подходящая возможность погрузиться в кинематограф. Особенно, когда впереди 8 Марта. Фонд кино, телеканал "Синема" и Институт современных медиа MOMRI провели исследование, которое показало, какой фильм россияне считают самым "женским". В список попали как отечественные, так и зарубежные картины, ставшие культовыми и легендарными. Результаты исследования приводятся на сайте "Фильм Про".

Главный редактор телеканала "Синема" Иван Кудрявцев рассказал, что подборка "женских" фильмов понравится не только представительницам прекрасного пола, но и мужчинам. По его словам, самые лучшие киноленты люди смотрят вместе.

"Это фильмы про любовь, про нашу с вами жизнь. Эти фильмы близки каждому", — отметил Кудрявцев.

На первом месте расположилась лента "Красотка", в которой снялись Ричард Гир и Джулия Робертс. Эта красивая история повествует о любви проститутки и богатого мужчины. Фильм считают "женским" 13 процентов респондентов.

На втором месте разместился фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Данная лента — букет именитых актрис, в числе которых Вера Алентова, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Лия Ахеджакова и многие другие. За этот фильм проголосовали 10 процентов опрошенных.

Тройку лидеров замыкает тоже отечественная лента — "Девчата". Доверчивая Тося Кислицына в исполнении Надежды Румянцевой мечтает о большой любви и в итоге ее встречает. В фильме много доброго юмора, который придется по душе всей семье. За "Девчат" проголосовали 8 процентов респондентов.

В ТОП-10 также попали отечественные ленты "Любовь и голуби", "Самая обаятельная и привлекательная". Завершила список зарубежная картина "Дневник памяти", повествующая о трогательной любви.

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