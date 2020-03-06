Президент встретился с губернатором и жителями Ивановской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, а также с жителями региона. В частности, президент поговорил с представительницами общественности в преддверии Международного женского дня.

С главой региона Путин обсудил социально-экономическое развитие области, передает ТАСС. Воскресенский показал президенту на корпуса бывшей фабрики в центре Иванова и рассказал о планах обустройства этого объекта.

"Проект хороший", – оценил глава государства, подчеркнув, что его обязательно нужно реализовать.

"Я попрошу Игоря Ивановича Шувалова, который сейчас возглавляет Внешэкономбанк подключиться к этому, – пообещал Путин. – Если банк подключится, они помогут и достойный проект сделать, и поищем вместе источники финансирования".

На встрече с общественностью также обсуждались вопросы строительства, в частности – постройки в регионе школ. Президенту рассказали, что самая новая школа в области была возведена в 1990 году. Сейчас учебных заведений не хватает, из-за этого классы переполнены: в одном классе могут учится 32 человека. Глава государства поручил проработать этот вопрос.

Одна из участниц встречи с президентом рассказала, что из-за недостатка мест в школах она решила обучать свою дочь на дому. Путин отметил, что индивидуальное образование становится все популярнее в России, однако некоторые навыки при таком обучении получить трудно.

"Одним из серьезных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде, – сказал он. – Умение работать в коллективе, эффективно себя проявлять, использовать то, что тебе дают твои коллеги, окружающие, и самому вносить вклад в общий результат коллектива является важнейшим в современных условиях".

Также участники встречи рассказали главе государство, что молодежь часть уезжает из региона в Москву, потому что "там жизнь".

"Москва, конечно, столица, крупнейший мегаполис мира, и развивается очень быстро, это правда. Нам в этом смысле есть чем гордиться. Она в известном смысле стала покруче многих других европейский столиц", – подтвердил Путин. Однако, по его словам, "иногда лучше такая жизнь", как в Иванове, чем столичная.