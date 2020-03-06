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6 марта 202018:30

Нефтяные гиганты США отказываются присоединиться к климатическим целям коллег из Европы

EPA

Американские нефтяные гиганты не намерены присоединяться к своим мировым конкурентам в амбициозных усилиях по сокращению выбросов углекислого газа, передает Bloomberg.

Исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс отклонил долгосрочные обязательства ведущих европейских производителей сырой нефти, назвав их "конкурсом красоты", который мало что может изменить в плане экологии. Заявления Вудса совпали со словами гендиректора Chevron Майка Вирта.

Энергетические компании должны сосредоточиться на глобальных, системных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов, а не просто заменять свои собственные активы с высокими выбросами более чистыми, чтобы хорошо выглядеть, сообщил Вудс инвесторам в Нью-Йорке.

"Отдельные компании, устанавливающие цели, а затем продающие активы другой компании, чтобы их портфель имел другую углеродную интенсивность, не решили проблему для всего мира", — сказал Вудс в день аналитиков Exxon.

Exxon сосредоточена на том, чтобы "предпринять шаги для решения проблемы для общества в целом, а не пытаться участвовать в конкурсе красоты".

Позиция первых двух руководителей энергокомпаний США подчеркивает растущий разрыв между американскими и европейскими нефтяниками в их подходе к решению проблемы изменения климата.

Главы компаний отмечают, что спрос на нефть и газ растет десятилетиями, и отказываются конкурировать на переполненном рынке возобновляемых источников энергии, где у них мало опыта.

В отличие от своих американских коллег Royal Dutch Shell, Repsol и Eni обязались значительно сократить выбросы углекислого газа в долгосрочной перспективе, в то время как BP в прошлом месяце, заявив о цели стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Вудс сказал, что компании, меняющие свою производственную структуру, "не меняют спрос" на нефть и газ. "Если у вас нет жизнеспособного альтернативного выбора, все, что вы делаете, это переезжаете из одной компании или одной страны в другое место. Это не решает проблему", — отметил он.

Exxon видит, что мировой спрос на нефть и газ существенно возрастет к 2040 году, даже в соответствии с целями Парижского соглашения, которое стремится ограничить повышение температуры до 2 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня.

В любом случае еще неизвестно, смогут ли нефтяные гиганты получать большую прибыль, производя безуглеродную энергию. Солнечные, ветряные и аккумуляторные проекты не показали, что они могут приносить большие дивиденды, которые лежат в основе инвестиционной привлекательности отрасли.

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