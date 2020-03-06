Какими смартфонами довольны больше всего: список AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu, которые обычно оценивают смартфоны по уровню производительности, в этот раз упорядочили устройства по степени удовлетворенности их владельцев. Наибольшее количество положительных отзывов получил Huawei Mate 30 5G — им довольны 97,35% пользователей.

"Серебро" взял Samsung Galaxy Note10+ с индексом удовлетворенности потребителя 96,29%, "бронзу" — Vivo Nex 3 5G (95,96%). На четвертом месте расположился Mi 10 Pro (95,85%) — совсем недавно вышедший флагман Xiaomi.

Наибольшее представительство в списке получила продукция Meizu. Meizu 16th с показателем 95,71% занял пятую строчку, Meizu 16th Plus (95,31%) и Meizu 16s Pro (95,19%) — шестую и седьмую соответственно. Замкнули десятку OnePlus 7 Pro (94,23%), Samsung Galaxy S10+ (93,98%) и Vivo iQOO Pro 5G (93,57%).

Несмотря на массовое распространение 5G-смартфонов, модели с 4G-модулями по-прежнему очень востребованы у пользователей. Среди таких аппаратов выделяется 16-я серия Meizu, получившая одобрение за дизайн, мощную начинку и доступную цену.