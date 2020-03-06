Новый "Мерседес" с мотором от Renault Arkana оказался дороже конкурентов

Самый компактный кроссовер марки сменил поколение в декабре и считается сейчас самой свежей моделью в переднеприводном семействе. Возможно, этим объясняется и довольно высокий ценник, озвученный российским офисом марки.

В нашей стране Mercedes-Benz будет продавать GLA только с двумя двигателями в трех довольно насыщенных комплектациях, хотя в Европе моторная гамма вседорожника куда шире. Выбор сделан в пользу уже проверенных силовых агрегатов, которыми оснащаются и другие компактные "Мерседесы" в нашей стране.

Базовая модификация получила 1,33-литровый турбированный агрегат заявленной мощностью в 163 л.с., хотя нельзя исключать его будущего дефорсирования до 150 л.с. - это заметно более выгодно с точки зрения транспортного налога. В пару мотору отрядили 7-ступенчатый робот, а привод - только на передние колеса.

Единственная комплектация Progressive для Mercedes-Benz GLA 200 оценена в 2 790 000 рублей. Входят в нее, скажем, однозонный климат-контроль, мультимедийный комплекс MBUX с 10-дюймовым монитором и цифровой приборной панелью, обогрев передних кресел, экокожа Artico в салоне, 18-дюймовые колеса и светодиодные фары.

Полный привод появляется у вседорожника с версией 250: она оснащается 224-сильной турбированной "четверкой" объемом 2,0 л в паре с восьмиступенчатым роботом. Та же комплектация Progressive оценена в 3 170 000 рублей, но список оборудования пополнен еще и камерой заднего вида.

А за 3 470 000 рублей можно купить GLA 250 в комплектации Sport. Для нее характерны спортивная подвеска с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом и другими пружинами, AMG-стайлинг кузова, 19-дюймовые колесные диски, кресла с более развитой боковой поддержкой и отделанный кожей наппа руль, а также система бесключевого доступа (для остальных GLA это платная опция).

Понятно, что стоимость базовых комплектаций - отнюдь не предел. Кроссовер можно дооснастить, к примеру, пакетом водительских ассистентов за 231 600 рублей, кожей в салоне за 166 тысяч, активным парктроником с каммерой кругового обзора (160 800 рублей), колесными дисками до 20 дюймов за 144 тысячи, 10-дюймовой приборной панелью (54 тысячи), двухзонным климат-контролем за 61 200 рублей и тому подобное.

Заказы на новинку дилеры Mercedes-Benz уже принимают. Соревноваться за покупателя новому GLA предстоит в первую очередь с извечными немецкими коллегами-конкурентами BMW X1 (от 1 997 000 рублей) и Audi Q3 (от 2 325 000 рублей). Однако продажи новинки могут подпортить усилия японцев с их Lexus NX (от 2 499 000 рублей) и шведов - их высокотехнологичный Volvo XC40 стоит минимум 2 368 000 рублей.