Ситуация по коронавирусу в Москве стабильная, а готовность - повышенная

В России за сутки зафиксированы шесть новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Один заболевший выявлен в Нижнем Новгороде и пятеро в Москве. Все недавно вернулись из Италии. В столице действует режим повышенной готовности.

- Сообщаем вам, что на данный момент мы будем проводить обследование на коронавирус.

В аэропорту Домодедово всех пассажиров международных рейсов медики теперь встречают даже раньше пограничников. Тех, кто прилетел из Италии, Южной Кореи, Ирана или Китая обследуют индивидуально. Записывают паспортные данные, инфракрасным термометром моментально измеряют температуру, дальше проверка легких, мазок из горла — на все уходят считаные минуты.

"Анализ забирают непосредственно в аэропорту, а дальше, если есть признаки заболевания, уже направляют в медучреждения для уточнения диагноза", — рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

По всему городу уже готовы стационары для приема пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Но это — запасной вариант. Главная карантинная зона действует в современном медицинском центре в Новой Москве.

"В Москве ситуация по коронавирусу стабильная. На особый режим работы переводятся наши поликлиники. В первую очередь они будут принимать пациентов на дому. Речь идет о пациентах с признаками ОРВИ, прилетевших из стран, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции, а также людях пожилого возраста. В этих целях выездная служба поликлиник будет усилена за счет различных городских структур", — сообщила заместитель мэра в Правительстве города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи, которые недавно вернулись из стран с высоким риском заражения коронавирусом, обязаны немедленно сообщить об этом в специально открытые кол-центры и ни в коем случае не выходить на работу или учебу.

"Мы в основном регистрируем таких людей и, если им необходим больничный, выдаем больничный, и курьер в течение двух рабочих дней привозит его им домой на руки", — рассказала оператор горячей линии Департамента здравоохранения города Москвы Юлия Кунягина.



Метро работает в обычном режиме, но на станциях дежурят сотрудники с тепловизорами — пассажиров с высокой температурой такой аппарат "увидит" сразу. Кроме этого, вагоны стали мыть чаще с применением особых дезинфицирующих средств.

В вагонах метро также стали чаще менять воздушные фильтры, чтобы воздух внутри составов был максимально чистым и свежим. Все это называется "режим повышенной готовности" — его в городе ввели специальным указом мэра Москвы. И все эти действия, как предполагается, должны минимизировать риск распространения инфекции. Что немаловажно, при таком режиме магазины, кафе и учреждения продолжают работать, а горожане — вести привычный образ жизни.