Биатлонист Устюгов оспорит дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде

Российский биатлонист Евгений Устюгов обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей дисквалификации. Интересы Евгения будет представлять адвокат Алексей Панич.

13 февраля IBU признал Устюгова виновным в употреблении допинга и лишь его золотой медали Олимпиады в Сочи за победу в эстафете. Также лишены золотых медалей Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, а сборная России потеряла первенство в общекомандном зачете.

Завершивший карьеру Устюгов не согласен с решением и намерен обжаловать его в Спортивном арбитражном суде. Евгений подал исковое заявление. Ранее с аналогичной апелляцией в CAS обратилась российская биатлонистка Светлана Слепцова.