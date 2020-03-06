6 марта 202018:50

В Иркутской области сироты получили уведомления о выселении от Минимущества

Сироты из поселка Малая Топка получили уведомления от Минимущества о выселении без предоставления другого жилья. Причина — долг по коммунальным платежам на сумму в 4 миллиона рублей. Такую информацию отправила ведомству УК "Восточная". Однако, по словам жильцов, коммунальщики не исполняют своих обязательств, поэтому им не за что платить, передает ГТРК "Иркутск". Накануне сотрудники ведомства и имущественного фонда провели осмотр домов.

"Мы зашли в подвалы, воды в них на данный момент нет. Что же касается питьевой воды — это острая проблема для всего района. У нас есть акты о соответствиям воды нормам СанПин", — рассказала замглавы жилищного отдела Министерства имущественных отношений по Иркутской области Елена Слободкина.

Напомним, в домах поселке Малая Топка нет центрального отопления и водоснабжения. На три многоквартирных дома приходится один септик и  скважина. Кроме того, вода из скважины поступает в краны напрямую, из-за того, что фильтр не работает.

В итоге коммунальщики согласились на перерасчет, так как признали, что фактически не оказывали услуг на протяжении 2018 года. Представители управляющей компании уже снизили сумму долга на 1 миллион 700 тысяч рублей. В случае погашения задолженности, выселение жильцам не грозит.

Текст: ГТРК "Иркутск"

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