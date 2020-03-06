Трагедия Наталии Власовой: певица встретилась с отцом впервые за 30 лет

Певица Наталия Власова, прославившаяся песней "Я у твоих ног", 30 лет не виделась с отцом Валерием. Все это время мужчина хранил молчание и не давал интервью, но в "Прямом эфире" отец артистки рассказал, почему так сильно обижен на дочь.

Никто не знает про личную трагедию Наталии Власовой. На протяжении тридцати лет отец видел дочь только по телевизору. По словам мужчины, главной причиной прекращения общения стал развод с ее матерью. Отец артистки рассказал, что Власова восприняла все в штыки.

Валерий пытался выйти на связь с дочерью, но она отказалась от общения с отцом. Однажды Власов даже купил билет на концерт собственной дочери. Артистка, в свою очередь, отчетливо помнит то событие. Наталия разыскала отца глазами — мужчина аплодировал дочери.

Власова считает, что близкий родственник выставил ее с матерью на улицу после развода. Мужчина, в свою очередь, утверждает, что никогда этого не делал, а уход Наталии связан с младшим братом, с которой у нее был конфликт.

В студии Андрея Малахова появился актер Дмитрий Певцов. Он заявил, что будет говорить о Власовой только правду, к тому же прилюдно. По его словам, Наталия талантливая и яркая. Певцов надеется, что еще встретится с Власовой на сцене и они "жахнут".

Почему Валерий Власов не подошел к дочери после ее концерта? Каковы истинные причины их раздора? Разрешит ли Наталия Власова отцу видеться с внучкой? И простит ли она отца спустя тридцать лет?

Подробности — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".