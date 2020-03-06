Американских военнослужащих будут оценивать по-новому

Офицеров вооруженных сил США планируют повышать в звании по новой системе. Если раньше, для продвижения по службе хватало оценки физического состояния и рекомендаций начальства, то теперь американские военные перенимают опыт частных компаний, сообщает агентство ТАСС.

Так, например, претендент на повышение должен будет пройти психологические тесты, проверку на полигоне, при который он обязан доказать, что способен управлять подразделением в самых разных условиях. Кроме того, теперь учитывается мнение не только руководства офицера, но и его подчиненных.

Важный элемент тестов – анонимность. То есть комиссия, которая принимает решение о повышении офицера не знает его имени и звания, а лицо претендента скрывает ширма.