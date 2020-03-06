Samsung перенесет часть производства смартфонов во Вьетнам из-за коронавируса

Корпорация Samsung Electronics временно переместит часть своего производства смартфонов из Южной Кореи во Вьетнам, после того как пришлось закрыть завод в Куми из-за диагностирования коронавируса у одного из сотрудников.

Samsung сообщила, что фабрика будет закрыта до субботы, а этаж, где работал сотрудник, будет закрыт до воскресенья. На заводе в Куми производятся премиальные смартфоны Galaxy S20, Galaxy Note 10 а также складные смартфоны Galaxy Z Flip.

Завод во Вьетнаме будет выпускать до 200 тысяч смартфонов в месяц. Они будут поставляться в Южную Корею с конца этого месяца. В Samsung отметили, что как только ситуация с COVID-19 стабилизируется, компания вернет производство в Куми.

Крупнейший в мире производитель смартфонов на сегодняшний день сообщил о шести зараженных вирусами рабочих на своих производственных площадках в Куми, что всего в 50 километрах к северу от Тэгу, эпицентра вспышки вируса в Южной Корее.

В последние недели Samsung пришлось на несколько дней останавливать линии по производству смартфонов в городе, после того как рабочие получили положительный результат на COVID-19.

На прошлой неделе Samsung также сообщила о зараженном вирусом рабочем на своем заводе в Йонгине, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Сеула, но сообщила, что производство чипов не пострадало.

Влияние эпидемии на отрасль началось с отмены Mobile World Congress в Барселоне в феврале. Многие фабрики в Китае, на которых собирают смартфоны, остановлены. А многие производители, в числе которых и Samsung, уже столкнулись с падением продаж.

Главный конкурент Samsung, американская Apple, уже предупредила, что вспышка коронавируса отрицательно скажется на выручке компании. Аналитики Needham & Company считают, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее.

Ассоциация IPC, объединяющая предприятия электронной промышленности по всему миру, на прошлой неделе сообщила, что поставщики посоветовали членам организации готовиться к задержкам поставок в среднем на три-пять недель. Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.