COVID-2019: в России выявлено шесть новых случаев

В России зафиксировали сразу шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, все заразившиеся приехали из Италии, где сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка.

На официальном сайте Роспотребнадзора сообщается, что всех зараженных госпитализировали: они находятся в отдельных боксах. Уже установлено, с кем общались инфицированные.

"Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", – проинформировали в ведомстве.

Итого в России по состоянию на 6 марта зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два – у граждан КНР, семь – у граждан России, вернувшихся из Италии, один – у гражданина Италии. При этом два гражданина Китая уже выздоровели, их выписали из больницы. Трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 94 странах. Заболевших при этом уже более ста тысяч человек, сообщал ранее портал Worldometer. При этом умерли от заболевания, вызванного вирусом, 3,4 тысячи человека, а вылечились – 56 тысяч.

За пределами Китая крупнейшими очагами инфекции являются Южная Корея (почти 6,6 тысячи заразившихся, 42 летальных исхода) и Иран (порядка 4,75 тысячи при 124 умерших). В Европе главный очаг – Италия (3,86 тысячи инфицированных, 148 смертельных случая). Однако в каждой из этих стран вылечиваются больше заболевших, чем умирают.