К 8 Марта на воронежской телебашне распустятся цветы

К Международному женскому дню воронежская телебашня засияет по-особенному. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу Воронежского филиала ОРТПЦ.

Праздничная иллюминация будет работать на протяжении трех дней – с 6 по 8 марта в вечернее время (с 19:30 до 22 часов). Яркие краски наполнят открытку к 8 марта: на башне "закружатся" народные узоры и распустятся цветы. Как рассказали специалисты радиотелевизионного передающего центра, почти 99 процентов сценария подсветки составят оригинальные, ранее не демонстрировашиеся ролики.



Отметим, подсветка на телевышке зажигается во время праздников с конца 2018 года. При этом иллюминацию стараются постоянно менять. Например, на 9 Мая жители города увидели георгиевские ленты и салют, на День города – открытку "Я ♥ Воронеж", а на Новый год – снегопад и фейерверк. К 77-летию освобождения Воронежа от фашистских захватчиков на телебашне также показали салют, а к 23 февраля ее "переодели" в камуфляж.