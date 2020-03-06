Сорванная ветром крыша рухнула на прохожих в Махачкале

Две женщины пострадали после того, как ураганный ветер сорвал крышу со здания в Махачкале. Инцидент сняли на видео.

ЧП произошло днем в пятницу, 6 марта, на углу проспекта Акушинского и улицы Хуршилова. На кадрах видно, как порыв ветра обрушивает на линию электропередачи фрагмент крыши, после чего она разламывается на части и падает на тротуар и прохожих.

Инцидент обошелся без тяжелых последствий, легкие травмы получили две женщины — после оказания помощи в больнице их отпустили по домам. А вот движение по улицам было осложнено из-за рухнувших обломков.

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 25 метров в секунду.