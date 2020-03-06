Кубок Гагарина. "Сибирь" в дополнительное время обыграла "Автомобилист"

В Новосибирске прошел третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина между местной "Сибирью" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Основное время встречи завершилось вничью 3?3, а в овертайме хозяева забросили победную шайбу. "Сибирь" выиграла 4:3 и теперь ведет в серии 3:0.

Три раза Юусо Пустинен – на 8, 12 и 49 минутах выводил сибиряков вперед. Но у уральцев находились ответы в виде голов Максима Березина (9 минута), Питера Холленда (30) и Джеффа Плетта (55). Основное время завершилось вничью 3:3.

Дополнительное время продлилось чуть меньше 10 минут. "Сибирь" получила численное преимущество, которое реализовал Никита Шашков. Новосибирцы выиграли 4:3 м ведут в серии 3:0. Следующий матч пройдет 8 марта в Новосибирске.