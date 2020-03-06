Путин порассуждал о высшем счастье и главной задаче

Президент России Владимир Путин считает, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с представителями общественности в Иванове.

На слова о том, что роды и воспитание детей являются главной задачей женщины, Владимир Путин отметил, что не отреагировать на это не может. Глава государства подчеркнул, что у женщин много других задач, но рождение нового человека и его воспитание — приоритетная задача.

Российский лидер пояснил про сроки предоставления бесплатного горячего питания. По его словам, они зависят от готовности регионов организовать эту работу. Что касается Ивановской области, то она будет одной из первых. Программа может запуститься и с 1 сентября, если губернатор области сообщит о готовности.

Владимир Путин заявил, что любое питание в школе должно быть качественным и безопасным. Для этого нужно организовать закупку соответствующих продуктов, санитарный надзор, оборудование, обучить персонал, сообщает "Россия 24".

Во время посещения Иванова Владимир Путин рассказал о планах по созданию кластера изучения русского языка и литературы на базе международного центра "Интердом". По словам главы государства, данное учреждение будет существовать, поддерживаться, развиваться.

В пятницу, 6 марта, Владимир Путин прибыл в Иваново. Глава государства встретился с губернатором области, а также с жителями региона, посетил детскую поликлинику.