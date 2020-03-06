Убиты 32 человека, 81 ранен. Абдулла не пострадал

Жертвами стрельбы в Кабуле стали 32 человека, еще 81 получил ранения. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла не пострадал. Его немедленно эвакуировали, сообщает РИА Новости.

Журналисты уточняют, что неизвестные напали на участников мероприятия, посвященного годовщине гибели лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.

Террористическая организация "Талибан" (запрещена в России) отрицает свою причастность к массовому убийству.