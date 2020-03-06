Разработан аккумулятор, который "любит" жару и не взрывается

Ученые Университета Дикина в Австралии объявили о создании прототипа "теплолюбивого" литий-металлического аккумулятора. Разработка избавлена от недостатков своих литий-ионных "собратьев", широко применяемых в смартфонах и другой электронике.

Батареи нового типа не возгораются и не взрываются при нагреве или чрезмерном повреждении, и не вздуваются по мере износа. Как пишет New Atlas, их ячейка содержит анод из металлического лития, который накапливает на 50% больше энергии, чем современные аналоги. Помимо этого, задействуется электролит на основе ионной соли, который принимает в жидкую форму при комнатной температуре.

"Ионные жидкости нелетучи и устойчивы к возгоранию, а это означает, что в отличие от литий-ионных элементов, применяемых, например, Samsung и Tesla, они не взорвутся, - говорит Патрик Хоулетт, директор исследовательского центра при вузе BatTRI-Hub. - Мало того, они работают даже лучше, когда нагреваются, поэтому отпадает необходимость в использовании дорогих и громоздких систем охлаждения".

В то же время применение литий-металлических батарей не распространено в аккумуляторной промышленности, признает руководитель проекта Роберт Керр, поэтому мало что известно о наилучшем способе производства этих элементов на практическом уровне в демонстрационных целях. Тем не менее, добавил он, за годы исследований технология достигла того уровня, когда представители отрасли должны обратить на неё внимание.