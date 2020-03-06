Александр Пошивай возглавил Росморречфлот

Главой Росморречфлота стал Александр Пошивай. Распоряжение о его назначении подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. До этого Пошивай в ранге заместителя временно исполнял обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

На этом посту Пошивай работал с 2012 года, отмечает ТАСС. Он в Росморречфлоте курировал вопросы обеспечения безопасности судоходства, координировал деятельность всех структурных подразделений агентства и администраций морских портов, ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота", ФГУП "Морсвязьспутник", ФГУП "Гидрографическое предприятие", ФГКУ "Администрация Северного морского пути" и Спасательно-координационного центра Росморречфлота.

Михаил Мишустин в своем кабинете министров разделил посты заместителя министра транспорта, курирующего морской и речной транспорт, и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. В середине января 2020 года возглавлявший Росморречфлот с лета 2018 года Юрий Цветков был переназначен замминистра транспорта. До этого он шесть лет был президентом судоходной компании "Новошип".