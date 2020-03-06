Глава крупнейшего банка США перенес экстренную операцию на сердце

Генеральный директор крупнейшего по объему активов банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон восстанавливается после экстренной операции на сердце, говорится в сообщении банка для сотрудников, пишет издание Morningstar.

Процедура прошла успешно, а расслоение аорты, которое перенес Даймон, было обнаружено своевременно, говорится в записке.

В банке сообщили, что 63-летний Даймон сейчас выздоравливает. По словам источника, знакомого с этим вопросом, он прибыл в больницу ранним утром в четверг после болей в груди.

Сопредседатели JPMorgan Даниэль Пинто и Гордон Смит управляют банком, пока Даймон восстанавливается, говорится в записке.

Главный исполнительный директор банка Ли Раймонд заявил в записке, что совет директоров был полностью проинформирован о состоянии Даймона.

Ряд СМИ написал, что на самом деле Даймону могло стать плохо на фоне того, что уже называют новым финансовым кризисом, глобальной рецессией.

Федеральная резервная система (ФРС) США ранее снизила процентную ставку до 1-1,25% годовых, заявив, что вспышка коронавируса в мире несет риски для экономики. Ставка снижена для поддержания экономического роста в США, подчеркнули в ФРС.