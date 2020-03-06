В Иванове появится дворец водных видов спорта

В Иванове будет построен дворец водных видов спорта. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с общественности города.

Жители города попросили президента помочь построить дворец водных видов спорта, аналогичный тому, что выстроен в Казани. Горожан поддержал глава администрации Ивановской области Станислав Воскресенский.

Владимир Путин узнал у губернатора примерную стоимость проекта. "800 миллионов рублей оценочная стоимость. Сейчас делаем эскизный проект. Скромный запрос", — ответил Воскресенский. "Хотели бы, чтобы это было финансирование из федерального бюджета, но понимаем, что потребуется какое-то софинансирование из регионального", — добавил губернатор.

"Вы копию мне забросьте. Я думаю, что мы обязательно должны не только услышать, но и реализовать … при свидетелях", — заявил Владимир Путин.