Названы сроки российской премьеры нового Audi A3 Sportback

Буквально на днях состоялась мировая премьера нового поколения хэтчбека Audi A3, которому глубоко изменили внешность и оформление интерьера. А сейчас появился официальный анонс продаж в России - А3 к нам обязательно приедет, но новинку придется подождать.



Запуск нового поколения Audi A3 Sportback на российском рынке состоится в IV квартале 2020 года, сообщили в представительстве немецкой марки.



Уже известно, что А3 приедет к нам в двух конфигурациях - это базовая 35 TFSI с двигателем 1,4 л (150 л.с.) и топовая 40 TFSI с мотором 2,0 л (190 л.с.). Обе, по всей видимости, будут сочетаться с роботом S Tronic, а старшая версия - еще и с опциональным полным приводом quattro. Рублевые цены, наверняка, будут известны лишь ближе к старту продаж.

Напомним, что новый A3 Sportback сохранил текущую платформу MQB, но габаритно стал чуть длиннее и шире. Новый дизайн отсылает к старшей модели e-tron, а в топе предлагается светодиодная оптика Matrix LED.



Интерьер у А3 тоже полностью новый - стало больше стало "граненых" поверхностей, появились виртуальная "приборка" на 12,3 дюйма, проекция на лобовое стекло и 10,1-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. А версии с роботом S Tronic получили компактный джойстик выбора передач вместе прежнего рычага.

Медиасистема MMI поколения MIB3 работает в несколько раз быстрее прежних версий. Присутствуют навигация, LTE-связь, точка Wi-Fi, Android Auto и Apple CarPlay, а также приложение для смартфона, через которое можно дистанционно закрывать/открывать автомобиль и запускать мотор.

