Ямальские спасатели эвакуировали на вертолете двух тундровиков

На Ямале спасатели эвакуировали на вертолете двух тундровиков. Дежурный диспетчер получил сообщение о том, что в пятидесяти километрах от вахтового поселка Ямбург Надымского района два человека нуждаются в помощи. Сразу же после этого были организованы поисковые мероприятия. Как выяснилось, снегоход, на котором ехали мужчины, сломался, а добраться самостоятельно до ближайшего населенного пункта они не смогли, передает ГТРК "Ямал".

В спасательной операции задействовали семь человек личного состава, наземную технику и вертолет Ми-8. Пострадавших обнаружили и доставили в поселок Тазовский. Медицинская помощь им не понадобилась.