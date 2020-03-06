Жена Ефремова объяснила, что он учудил в аэропорту

Жена актера Михаила Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту Санкт-Петербурга. По словам Софьи Кругликовой, ее супруг сымитировал нетрезвое состояние.

Жена артиста рассказала "360", что Михаила Ефремова не пустили на самолет из-за несоответствия стандартам перевозимого пассажира. По словам Кругликовой, перевозчику не подошел "масштаб гения" — воздушное судно не смогло бы поднять такое "величество".

На вопрос о том, удалось ли артисту вылететь в столицу Латвии другим способом, Софья пояснила, что они "закажут ракету" и полетят на ней.

Кроме того, супруга Ефремова отметила, что тот якобы не был пьян, он великолепный артист и исполнитель, потому все поверили в его нетрезвое состояние. Кругликова отметила, что ее муж "решил так всех повеселить", а все повелись на это.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова не пустили на самолет, который летел из Санкт-Петербурга в Ригу. Такое решение сотрудники авиакомпании приняли потому, что артист был пьян. Кроме того, как сообщают СМИ, на него составили протокол об административном правонарушении. Пиар-директор Ефремова не стала комментировать данный инцидент.