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6 марта 202019:53

Саудовская Аравия боится президентства Берни Сандерса?

Global Look Press

Кандидат в президенты от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс удивил всех во время предвыборной кампании, назвав руководство Саудовской Аравии «убийцами-головорезами». Это, в свою очередь, вызвало вопрос: насколько озабочен крупнейший в мире экспортер нефти перспективой недружественного президентства Берни Сандерса.

«Убийцы-головорезы» Саудовской Аравии

Как быстро президент откажется от резких слов, сказанных в ходе предвыборной кампании?

«Долгие годы мы любили Саудовскую Аравию, нашего замечательного союзника. Единственная проблема в том, что люди, управляющие этой страной, — убийцы-головорезы», — сказал сенатор Сандерс, добавив, что «вместо того, чтобы по-настоящему дружить с Мохаммедом бин Салманом, диктатором-миллиардером из Саудовской Аравии, я считаю — а как вы знаете, президент Обама добился прогресса в этом направлении, и мы не должны забывать об этом — мы могли бы объединить саудовцев и иранцев».

Сможет ли гордый арабский лидер, такой как бин Салман, добиться прогресса с таким президентом США, как Сандерс, если последний назвал его убийцей-головорезом?

Саудовская нефть: друг или враг?

Саудовская Аравия и США поддерживали отношения долгие годы — с тех пор, как в 30-х годах в ближневосточной стране была добыта первая нефть. Саудовская Аравия — крупнейший потребитель военной техники США. Кроме того, за эти годы США закупили у Саудовской Аравии изрядный объем нефти, достигнув максимума в 1,9 млн баррелей в сутки в 1992 году.

По словам Берни Сандерса, который является основным сторонником «зеленого нового курса», в рамках которого энергосистема США перейдет на 100% возобновляемую энергию, США не нужно полагаться на нефть Саудовской Аравии или остальной части Ближнего Востока, если план окажется успешным.

В любом случае, поскольку США снижают зависимость от Саудовской Аравии в отношении нефти, мы уже движемся в этом направлении.

Сегодня США уже сократили свои закупки нефти у Саудовской Аравии. По последним доступным данным, США потребляют всего 450 тыс. баррелей в сутки нефти королевства. И это, наверное, хорошо для кандидата, пытающегося отделиться от одного из крупнейших производителей нефти в мире, сделав хороший шаг к энергетической независимости Америки.

Если не считать сделки с оружием, как быстро США смогут найти альтернативные источники для этого полумиллиона баррелей нефти?

Самый большой нефтеперерабатывающий завод в США — это нефтеперерабатывающий завод Motiva в Порт-Артуре, штат Техас. Этот НПЗ полностью принадлежит Saudi Aramco, и неслучайно настроен на использование саудовских сортов нефти. Поэтому подход Турции, если отношения между США и Саудовской Аравией пойдут на спад, повлияет на собственный НПЗ Saudi Aramco в США.

Другие НПЗ США также используют саудовские сорта нефти, но на саудовский импорт приходится 3% всего сырья, включая тот, что связан с Motiva. Chevron, Motiva, Marathon и PBF используют большую часть нефти, поступающей в США из Саудовской Аравии.

Боится ли Саудовская Аравия возможности президентства Сандерса?

То, что США будут бояться президентства Сандерса, крайне маловероятно. Одному за другим президентам США удавалось заключать сделки с Саудовской Аравией и игнорировать любые нарушения, несмотря на то, что говорилось в предвыборной кампании.

В нынешнем глобалистском обществе даже такой антикапиталист, как сенатор Сандерс, не смог бы удержать Саудовскую Аравию от реальных перемен. И бин Салман, вероятно, осознает эту реальность.

Прагматизм или идеализм?

Правда в том, что у Саудовской Аравии есть деньги, много денег. У королевской семьи приблизительно $1,4 трлн. Саудовской Аравии принадлежит значительная часть долга США — $177 млрд на 2019 год. Саудовская Аравия пригрозила продать этот долг путем распродажи, когда над королевством навис предложенный закон 11 сентября. Как известно, он позволили бы многим людям подать в суд на королевство за теракт 11 сентября.

Поэтому, несмотря на то, что Сандерс может попытаться уменьшить «любовь» Америки к Саудовской Аравии, Саудовская Аравия хотела бы отомстить долларами, однако прагматизм побеждает. Поток денег — и нефти — не иссякнет до тех пор, пока это нужно рынку, а не политикам.

Йемен

Долгие годы Иран и Саудовская Аравия сражались в Йемене, причем США поддерживали коалицию Саудовской Аравии. Сенатор Сандерс поддерживал законодательство, которое положило бы конец участию США в войне в Йемене, на которое президент Трамп наложил вето.

В случае победы Сандерс, скорее всего, еще раз попробует предпринять этот шаг.

И первое, что может беспокоить Саудовскую Аравию, это расслабление Ирана и поддержка Саудовской коалиции в Йемене. Но предвыборные обещания, какими бы они ни были, мало что изменят.

И если история президента Дональда Трампа показатель того, насколько нетерпеливые иностранные лидеры хотят наладить отношения с США после резких слов, президентство Сандерса установит лишь незначительный контроль над ущербом, чтобы компенсировать неблагодарные слова, высказанные против нынешнего союзника Саудовской Аравии.

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