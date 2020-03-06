6 марта 202019:59

Украинский МИД подтвердил смерть Богдановича и Вернигоры в Москве

Два тела, обнаруженных в Москве, — это действительно граждане Украины. Они отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Родственники погибших оповещены, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на МИД Украины.

Напомним, ранее на западе столицы были обнаружены трупы 27-летнего шахматиста Станислава Богдановича и 18-летней шахматистки Александры Вернигоры.


По предварительным данным, молодые люди могли погибнуть из-за отравления так называемым "веселящим газом". По другой информации, у обоих на голове были полиэтиленовые пакеты.

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