Украинский МИД подтвердил смерть Богдановича и Вернигоры в Москве

Два тела, обнаруженных в Москве, — это действительно граждане Украины. Они отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Родственники погибших оповещены, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на МИД Украины.

Напомним, ранее на западе столицы были обнаружены трупы 27-летнего шахматиста Станислава Богдановича и 18-летней шахматистки Александры Вернигоры.



По предварительным данным, молодые люди могли погибнуть из-за отравления так называемым "веселящим газом". По другой информации, у обоих на голове были полиэтиленовые пакеты.