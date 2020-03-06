ВОЗ посоветовала не надеяться на лето

В настоящее время нет оснований предполагать, что коронавирус COVID-19 исчезнет в летнее время. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам специалиста, на данный момент неизвестно, какими будут активность и динамика вируса в разных климатических условиях. Райан отметил, что вирус может сохранить способность распространяться. По его словам, полагать, что COVID-19 исчезнет летом — ложная надежда, сообщает "Интерфакс".

Коронавирус продолжает распространяться по странам. Из Китая он перекочевал во множество государств. В числе последних, куда попал вирус, Словакия, Перу.

6 марта в России выявили сразу шесть случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие приехали из Италии.



На сегодня в мире выявлено более ста тысяч зараженных. Более трех тысяч человек скончались.